Detenido por abusar de su hija de 15 años durante más de dos años

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un matrimonio de nacionalidad boliviana, de 37 y 40 años de edad, por abusos sexuales hacia su hija de 15 años, durante más de dos años. La menor quedó embarazada y abortó.

La investigación policial se inició tras tener conocimiento el Grupo de Menores de la Policía Nacional de los posibles abusos sufridos por parte de una alumna de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Murcia, la cual había manifestado a la orientadora del centro educativo los diversos episodios de abusos sexuales que estaba sufriendo por parte de su progenitor.

Según informan fuentes municipales, la menor llegó a declarar que había quedado embarazada de su padre y que había interrumpido el embarazo voluntariamente.

Lo denunció en la escuela

Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a entrevistarse con la menor en el centro educativo, corroborando lo manifestado a la orientadora. Los abusos sexuales no habían desistido hasta unos días antes de sus manifestaciones. Además el progenitor la chantajeaba diciéndole que si quería salir con sus amigas debía de mantener relaciones sexuales con él y que si no, no saldría. La progenitora de la menor fue también detenida por consentir los abusos.

Ambos progenitores pasaron a disposición del Juzgado de Guardia, ingresando el padre en prisión. La menor quedó a cargo de su abuela materna.