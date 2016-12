Detenidos 15 menores y un joven por dar una brutal paliza a un adolescente para robarle

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

De menores nada. Unos tipos que son capaces de asesinar a una persona, o al menos intentarlo, no pueden ser tratados como menores. Como mi solución no es políticamente correcta, no la voy a exponer, pero a buen seguro que la mayoría opina lo mismo. Somos más de "siete mil millones de tíos/as en el mundo.