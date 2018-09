La DGT apela a bajar el límite de velocidad, tras un verano negro

Pere Navarro, director general de Tráfico, quiere bajar el límite de la velocidad máxima en las carreteras convencionales de los actuales 100 km/h a 90 km/h. Este diario avanzó esta intención semanas atrás, pero el responsable de la DGT lo anunció ayer oficialmente y aprovechó la rueda de prensa de balance del verano para pedir ayuda a los medios de comunicación para lograrlo. Sabe que no será fácil. Sus dos antecesores lo intentaron pero fracasaron, recordó.

El balance del verano ha sido malo. Pésimo. Las muertes han aumentado un 15% respecto al año anterior. 259 fallecidos. La peor cifra desde el 2012, cuando murieron 260 personas. Para Navarro, que lleva apenas dos meses en el cargo, «no ha sido una sorpresa». «Si no hay política de seguridad vial, la siniestralidad aumenta», destacó, en referencia a la herencia recibida tras seis años de Gobierno del PP en que no se ha tomado ninguna media importante y en la que la curva de fallecidos aumenta ya desde hace tres. En el acumulado del 2018, un total de 799 personas han perdido la vida, 24 más que desde el 1 de enero al 31 de agosto del 2017 (3% más).

AGENTES, RADARES Y LÍMITES / ¿Cuál sería política de seguridad vial que tocaría ahora para revertir la situación? Si la mayoría de siniestros se han producido en las carreteras convencionales (74%), los más frecuentes son por salida de vía y casi todas estas se deben al exceso de velocidad, la receta está clara, según Navarro. Rebajar los límites fuera de las autovías y autopistas, colocar ahí más radares y aumentar la diezmada plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Sobre esto último anunció la próxima incorporación de 250 nuevos agentes, pero se centró es mostrar lo que se hace en el resto de países. Relató como en Francia el junio pasado entró en vigor una rebaja del límite de 90 km/h a 80. Tras tres años de subidas ininterrumpidas de la siniestralidad, el país vecino la redujo un 9,3% en junio y un 5,5% en julio.

Hasta en mayo, el mero hecho de anunciar la medida, supuso una reducción del 8,4% de las muertes en carretera.

Puede resultar sorprendente que un alto cargo de la Administración pida ayuda a los medios para cambiar una normativa cuando bastaría con que el Gobierno aprobara una modificación del Reglamento General de Circulación a través de un real decreto. Los antecedentes avalan sus dudas. «Mis dos antecesores me habían contado que querían bajar este límite y no lo consiguieron» ¿Por qué?. Navarro dijo desconocer los detalles y se limitó a apuntar que «la cultura de la velocidad es muy fuerte en España», hasta el punto, recordó, que en la primera legislatura de Rajoy «llegó a aprobarse subir la velocidad máxima de las autopistas a 130 km/h mientras el resto de países van en dirección contraria», lamentó. «Afortunadamente no llegó a aplicarse», comentó.

Navarro dijo que que la cuota de radares de que dispone España, 900 es ínfimo respecto a la de países como Francia, con 3.953, y el Reino Unido (7.200).