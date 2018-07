En directo: Empieza el rescate de los 12 niños de Tailandia

Las operaciones para el rescate de los 12 niños y un joven de 25 años atrapados en una cueva de Tailandia han empezado ante el riesgo de que las lluvias del monzón sellen la gruta. Aquí te contamos las últimas noticias del salvamento en directo.





10:48

El tubo ser introduciría en la cueva y los menores irían avanzando por su interior.



10:47

Por si el rescate con buceadores no tuviera éxito, las autoridades tienen un plan B. Consiste en un gran tubo llena de oxígeno donde se introducirían los niños y por donde se les sacaría. La idea la propuso Elon Musk, de Tesla, que se comprometió a enviar un equipo a la zona, aunque hasta el momento no se tiene noticia de su llegada. El dispositivo que se ve en este tuit ha sido fabricado por los tailandeses.

Not Space-X. But a Thai version of ⁦@elonmusk⁩ idea of an air-filled tube for trapped boys to get out, being tested near #Thamluangcave pic.twitter.com/udsKAdHLgY