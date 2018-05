Discrepancias entre los hijos de María Dolores Pradera

"Me hubiese gustado despedir a mi madre en un teatro, pero mi hermano, Fernando, no ha querido" ha expresado Helena, hija de la fallecida María Dolores Pradera, en exclusiva a la revista Corazón. "Ella se merecía una despedida en las tablas escénicas y no en el Tanatorio de la M30" De hecho, esta asegura que a su madre lo que le hubiera gustado "es ser velada en la sede de la SGAE".

Fernando Fernán Fernandez, hijo de María Dolores Pradera y del actor, ha permanecido siempre en un plano discreto, mientras que Helena ha ejercido en los últimos años de portavoz de su madre. También es la encargada de recoger los premios póstumos de su padre.

Muestras de agradecimiento

Por su parte, la hija de la gran señora de la canción, que ha fallecido a los 93 años, ha mostrado su agradecimiento a todos los que han ido al tanatorio este martes a dar el último adiós a su madre. Ante los medios de comunicación confesaba que los últimos días de su madre fueron duros: "Estaba bien, pero de repente fue cayendo en picado y se puso muy malita, pero hemos tenido la suerte de que nos ha vivido muchísimo", afirma. Helena solo espera que se recuerde a María Dolores Pradera como "una maravillosa madre, persona y artista".

Hasta el tanataorio se han acercado numerosas personalidades de la cultura y de la política, asimismo han recibidomiles de mensajes de condolencia en la distancia, como el "adiós emocionado"de los Reyes a una "enamorada de la música iberoamericana y puente entre culturas".