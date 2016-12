Un estudio alerta del abuso de antibióticos en niños españoles

Un equipo de investigadores valencianos han desarrollado unestudio multinacional sobre la prescripción de antibióticos en niños, que concluye que en España se hace de forma excesiva, pues en sus dos primeros años de vida reciben hasta un 50% más que los alemanes y estadounidenses.



El estudio, que se ha hecho público este martes, ha sido realizado por la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), dependiente de la Conselleria de Sanidad, junto con un consorcio de científicosalemanes, italianos, noruegos, coreanos y estadounidenses.

Los científicos han seguido a más de 74 millones de niños de edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, entre el 2008 y el 2012, en el primer y más largo estudio comparativo sobre el uso de antibióticos entre países, según ha informado el Gobierno valenciano.

PRESCRIPCIONES INNECESARIAS

El director científico de FISABIO, Javier Díez-Domingo, ha advertido de que los resultados sugieren que en España se prescribe un número elevado de antibióticos en los niños,”y que al menos más del 50% de estas prescripciones son innecesarias. Han aparecido ya bacterias resistentes a todos los antibióticos conocidos, lo que está poniendo a la población en una situación comprometida".

Díez-Domingo considera que todavía se está a tiempo de revertir esta evolución mediante un uso racional de los antibióticos. El especialista considera que todavía existe "una falsa creencia de la bondad de los antibióticos, y lo que se está viendo es que su uso inadecuado lleva a más problemas que beneficios".

A su juicio, es necesaria una "concienciación social" sobre el uso de antibióticos y los pediatras de atención primaria deben ser los primeros en actuar, mediante la disminución de la prescripción y la educación sanitaria.

La única muestra poblacional española del estudio multinacional ha sido representada íntegramente por la población residente de la Comunitat Valenciana, gracias a la información extraída de las bases de datos de la Conselleria de Sanitat.

Este estudio ha demostrado la existencia de grandes diferencias entre países en el uso de antibióticos, llegando a producirse hasta 7,5 veces más prescripciones por niño y año en Corea del Sur (el país que más frecuentemente receta antibióticos) que en Noruega (el país con menor consumo).

A LA CABEZA DE EUROPA

Las diferencias se observan incluso entre los propios países europeos: tras Corea del Sur, las mayores prescripciones se realizan en Italia y España; lejos quedan Noruega y Alemania, que presentan los menores ratios de prescripción en todos los grupos de edad.

Durante los dos primeros años de vida, los niños españoles reciben de media 1,5 antibióticos por año, similar a Italia, lo que supone 3,5 veces más que la prescripción en Noruega y un 50% más que en Alemania y en Estados Unidos, unas diferencias que se observan en todos los grupos de edad establecidos.

España es de los países de la Unión Europea con mayor resistencia a antibióticos, junto con Rumanía, Croacia, Bulgaria y Eslovenia, y es mucho mayor que en Noruega, donde se prescribe mucho menos antibiótico, señalan desde FISABIO.

El artículo, titulado "Antibiotic use in children -a cross-national analysis of 6 countries", recoge los resultados de esta investigación que ha sido recientemente publicada en la revista ‘The Journal of Pediatrics’.