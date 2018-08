Evita que una niña se siente en el Metro por ser inmigrante y todo el vagón se vuelve en su contra

Una señora discute de forma acalorada con una joven en el Metro de Madrid. La conversación ya se ha iniciado pero hablan de una niña inmigrante que no se ve en cámara. "¿Que se siente? ¡A la porra! Sinvergüenza", dice señalando con el dedo y gesticulando fuertemente. La joven le responde: "Sinvergüenza usted, racista".

Segundos antes, la mujer que está sentada había impedido a una niña sentarse a su lado por ser inmigrante. Así lo recoge el fotógrafo Iran Martz en un vídeo.

El fotógrafo @Iram_Martz nos manda este vídeo grabado ayer en el @metro_madrid después de que una señora le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española. Juzgad vosotros.



(Por cierto, aplausos a los pasajeros por su reacción)#inmigracion #RacismoEs pic.twitter.com/bXfBOZD7nl — Infamia (@infamiaOK) 1 de agosto de 2018

— No me toque, racista.

— Racista tú.

— Racista usted que dice que ella no tiene derecho a estar aquí, que usted tiene más derechos.

— ¡Así estamos los españoles!

En este punto y cuando la conversación se enciende, interviene un hombre para decirle que está molestando, mientras ella sigue insistiendo en repetir una sola frase: "¡Cómo estamos los españoles!" Ante lo que varias personas del vagón intervienen. La voz de una mujer se cuela para reprocharle: "Por culpa de usted". Mientras otra mujer le pregunta si no se da cuenta de que es la única que piensa así en todo el vagón. "Está usted sola y todo el metro mirándole". La anterior concluye: "Es una vergüenza".

Al sentirse cuestionada, la mujer repite: "¡Que me miren! A mí me da igual, si no me van a meter en la cárcel por esto".

Ante la insistencia, dos pasajeras le preguntan si su familia no se tuvo que ir al extranjero a buscarse la vida, y le desean que ningún familiar necesite salir para ello, a lo que responde con un no rotundo: "Ya te lo digo yo".

Viéndose rodeada, la mujer reitera que no quería que la niña se sentase a su lado porque una niña tan pequeña no lo necesita. Sin embargo, sus frases han quedado ahí y los pasajeros se las reprochan: "Usted ha dicho frases muy graves", a lo que ella responde: "¿Yo? ¿Es que no pagamos todos los españoles a todos estos que vienen aquí?" Y concluye: "Va un español a la Seguridad Social y no te hacen caso. Y luego vienen estos..."