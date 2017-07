Fallece John Heard, el padre de 'Solo en casa'

El actor estadounidense John Heard, de 72 años, falleció el pasado viernes en un hotel de Palo Alto (California) por razones que todavía se desconocen.

El papel más popular de Heard fue el de Peter McCallister, el padre del personaje interpretado por el actor Macaulay Culkin en la película 'Solo en casa'.

Según el portal del mundo del entretenimiento 'TMZ', que cita fuentes de la familia no identificadas, la policía fue requerida para prestar asistencia a Heard por una emergencia médica no especificada, pero solo se pudo certificar su fallecimiento. Se están investigando las causas de la muerte y, según 'TMZ', la policía no sospecha que se trate de un acto criminal.

Heard se estaba recuperando en el hotel californiano de una operación menor en la espalda a la que había sido sometido esta misma semana, de acuerdo con el representante del actor.

NOMIMADO AL EMMY POR 'LOS SOPRANO'

Aparte de su participación en la película de 'Solo en casa' y en su secuela, 'Solo en casa: Perdido en Nueva York', Heard fue nominado para un premio Emmy por su papel como un policía corrupto en la serie 'Los Soprano'. También tuvo un papel secundario en series de la televisión como 'Miami Vice' y 'NCIS: Los Angeles'.