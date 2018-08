La familia de un joven de 350 kilos denuncia al Hospital de Manises

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Yo pregunto cómo se llega a cojer ese peso, me gustaría conocer cual es la causa . Me gustaría que quien lo sepa me respondiese. Po que r esto yo de crío vi que le sucedía en algún americano. Quien sepa del por qué que responda . .