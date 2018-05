Filtrada información íntima de la víctima de La manada

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional está analizando si se han publicado datos personales de la joven madrileña víctima de La manada que pudieran ser constitutivos de delito. Según informaciones de Vozpópuli, los dos foros más grandes de España -Forocoches y Burbuja.info- publicaron durante unas horas supuestos datos personales de la chica.

A través de estos datos facilitaron informaciones como el nombre de la joven, los dos apellidos y un par de fotografías. Incluso accedieron a su perfil de Linkedin. Según denuncia en un tuit publicado en su cuenta oficial, la unidad policial está investigando si se podrían haber publicado datos personales y privados, como el DNI, de la víctima de La manada. «En la red, y en el mundo real, NO todo vale», indica la Policía Nacional en su mensaje publicado en la red social, acompañado del siguiente hashtag: #Respeto.

Además, tras haber recibido varias denuncias, una red social suspendió una cuenta que habría difundido una supuesta imagen captada por La manada, cuyos cinco integrantes han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual.

Por otro lado, el magistrado Ricardo González, autor del voto particular en la polémica sentencia aseguró ayer que está «tranquilo» y «emocionado» por el apoyo que ha recibido de sus compañeros en los últimos días. «Yo solo hablo en autos y sentencias. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona, agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más», manifestó.

El juez pronunció estas palabras durante una concentración frente al Palacio de Justicia de Pamplona, concentración que vienen realizando jueces y fiscales de Navarra los jueves en el marco de una campaña de movilizaciones con el lema Por una justicia independiente y de calidad.

González fue una de las personas que participaron en la concentración de jueces en Pamplona y, en unas breves palabras ante los medios de comunicación, declaró que está «con mucho ánimo, tranquilo, sereno y emocionado» por el apoyo que le han brindado amigos, compañeros de profesión y su familia en los últimos días tras la polémica por su voto particular en la sentencia a La manada.

También Carlos Bacaicoa, abogado de la joven que sufrió los abusos sexuales, mostró su apoyo al juez discrepante censurando el «linchamiento a nivel de calle y de política» al que está siendo sometido el magistrado por su voto particular. El letrado, además, advirtió de que «los juicios se celebran en sala y los resuelven los magistrados, mejor o peor».