La Fiscalía rechaza libertad para el condenado cuya mujer quedó parapléjica

La Fiscalía ha pedido que, al existir riesgo de fuga, no se conceda la libertad condicional al hombre condenado a 19 años y 5 meses de prisión por maltratar a su mujer, que quedó parapléjica tras saltar por la ventana huyendo de la paliza que la estaba propinando.

Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial una vistilla para abordar si se prorroga o no para este hombre la prisión provisional, cuyo plazo máximo de dos años expirará en los próximos días, ya que ingresó en prisión en mayo de 2015.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han subrayado que se dan los requisitos necesarios para prorrogar la prisión provisional del condenado, que ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenó a esa pena de prisión de 19 años y 5 meses de cárcel y a indemnizar a su exmujer con 792.000 euros.

Según ha señalado la Fiscalía, el riesgo de fuga "sigue existiendo" dada la gravedad del delito y la pena de prisión "tan elevada" a la que fue condenado.

Además, ha subrayado que el condenado no tiene "ningún tipo de arraigo", ni laboral ni familiar, que haga que no pueda desaparecer", porque "con las personas que lo tuvo ya no lo tiene" al haber quedado "rota su relación" con la que fuera su mujer y su hijo.

Asimismo, la Fiscalía considera que en este hombre se da "nula conciencia" de los hechos por los que fue condenado.

La acusación particular también ha señalado que se cumplen los requisitos para prorrogar la situación de prisión provisional, y ha aludido tanto a la "gravedad" del delito y de la pena, como a la "especial peligrosidad" del condenado, principalmente para la víctima del maltrato.

Sin embargo, el nuevo abogado del condenado, que será quien lleve su caso ante el Supremo, ha solicitado la libertad provisional de su defendido, al entender que no se cumplen los requisitos establecidos para prorrogar la prisión provisional.

Según el letrado, no hay riesgo de fuga, ni de alteración de la acción de la justicia, ni de reincidencia delictiva. Y ha recordado que este hombre solo tiene un antecedente penal, por un delito de seguridad vial.

El letrado ha rechazado el riesgo de fuga, al considerar que existe un "absoluto arraigo a la ciudad y a la provincia", pero, también un "arraigo familiar", con respecto a su "hermano, padres y primos".

El abogado ha afirmado que la prisión provisional puede sustituirse por otras medidas como fianza, "firmas diarias", retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Y por otras para la protección de la víctima, como una orden de alejamiento "ampliando las distancias y los requisitos".

La vistilla ha concluido con una breve intervención del condenado, que ha pedido la libertad condicional señalando que no existe riesgo de fuga. "Yo no me voy a ir a ningún sitio", ha afirmado.