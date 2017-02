El Gobierno prohibirá a los comercios dar gratis las bolsas de plástico en el 2018

Cuando comenzaron a cobrarlas dijeron que era por evitar la contaminación al fabricarlas.Pero si querías, podías comprar una de rafia.Yo le dije a la casjera que me soltó el rollo, que si no sabía que las de rafia contaminaban el doble que las que estaban dando de forma gratuíta.Eso fué para evitarse un dinero los comercios y ahora les quieren obligar a no darlas.Yo si fuera comerciante en minoría, seguiría dando bolsas porque me daría la real gana con tal de dar un buen servicio a mis clientes.Así que la Unión Europea que se guarde tantas ordenanzas para ellos.