Google te avisará si un mirón te está leyendo el móvil

Si alguna vez has tenido la incómoda sensación de que alguien te está leyendo la pantalla del móvil por encima del hombro cuando viajas en el tren o el autobús, quizá te alivie saber que Google ultima un 'software' para cazar in fraganti al furtivo lector de conversaciones y fotos ajenas. Se acabó lo de mirar de reojo exageradamente para que el fisgón de metro se dé por enterado y pose su vista en otra cosa que no sea nuestro smartphone.

La próxima semana se celebrará en Long Beach (California) la conferencia Neural Information Processing Systems. El 6 de diciembre los desarrolladores de Google Hee Jung Ryu y Florian Schroff mostrarán al mundo su innovador protector de pantalla electrónico.

De momento el software está pensado para el teléfono Google Pixel, que utilizará la cámara frontal para detectar, mediante inteligencia artificial, a las personas que miren nuestras pantallas.

Reconocimiento en menos de un segundo

Tal como se ve en una demo del E-Screen Protector que los programadores han subido a Youtube, el software es capaz de parar la aplicación de mensajería que se esté usando para mostrar una vista de la cámara frontal y delatar así al furtivo que mira sin permiso nuestro móvil. Y lo hace en menos de un segundo.

Cuando el programa pilla a mirón le delata con un vómito de arcoiris muy parecido al que usa Snapchat.

El sistema detecta las caras con diferentes condiciones de iluminación y poses del usuario.

Desde el 2003, Google tiene una patente de un sistema de seguimiento de la mirada del usuario sobre una pantalla.