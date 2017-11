Google Maps muestra un gracioso percance

Google Maps nunca defrauda. Sin pretenderlo, no para de immortalizar momentos curiosos y graciosos de nuestro día a día. A veces, encuentra imágenes indiscretas o comportamientos extraños. Esta vez, sin embargo, ha descubierto un gracioso percance en la plaza de Vilafranca del Penedès, capital del Alt Penedès.

Una chica buscaba este lugar de la localidad cuando se encontró, por sorpresa, con una escena que ya ha despertado el humor de muchos en Twitter. Se trata de una secuencia en la que se puede observar la caída de un niño de su triciclo. Tras el percance, el pequeño queda inmóvil en el suelo. Parece estar esperando la ayuda de algún adulto.

Estaba buscando un sitio del pueblo en google maps y de repente me encuentro con esto pic.twitter.com/Ay5TtPGqaq — Arantxa ♀ (@buterasroad) 27 de noviembre de 2017

Esta curiosa secuencia no termina aquí, ya que el ansiado rescate no tarda en llegar al lugar de los hechos. El problema es que no es el niño quien lo recibe. Una mujer se acerca y recoge el triciclo del suelo, pero no parece prestarle mucha atención al pequeño, que sigue allí tumbado. La muchacha que ha descubierto la historia no ha dudado en compartir también esta segunda parte.

Los que estabais preocupados por la bicicleta, tranquilos, está bien pic.twitter.com/vTGUhBjBnA — Arantxa ♀ (@buterasroad) 28 de noviembre de 2017

Durante nuestra vida, todos hemos sufrido un accidente con la bicicleta. La diferencia es que el percance de este niño quedará grabado para siempre. Y es que Google Maps es el ojo que lo todo lo ve: no se le escapa nada.