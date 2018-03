La Guardia Civil busca al autor de un nuevo atropello con fuga, en Épila

La Guardia Civil investiga un nuevo atropello con fuga ocurrido hoy en la localidad zaragozana de Épila. A diferencia del de ayer, en Ejea de los Caballeros, en este caso la víctima no ha fallecido, pero sí ha sufrido graves lesiones, en principio en una pierna, que han motivado su traslado a un hospital zaragozano.

Los agentes del instituto armado han desplazado unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Tráfico, y según fuentes del Cuerpo se va a incrementar la seguridad en la zona. El motivo es que, según fuentes vecinales, el atropello fue precedido de un tiroteo, extremo que la Guardia Civil no ha confirmado, ya que es uno de los asuntos pendientes de investigación.

El alcalde de la localidad, Jesús Bazán, confirmó la "inquietud" reinante en el municipio, "como siempre que sucede un hecho de este tipo, más si es grave". El atropello, explicó, se ha producido en la calle Cabezo Ballesteros, en una zona contigua al cementerio municipal.

La víctima, de la que aún no han trascendido muchos datos, no es vecino de la localidad pero sí tiene familia en la zona. Se trata de un varón de etnia gitana, por lo que dadas las informaciones sobre el tiroteo previo no se descarta que se trate de un enfrentamiento entre clanes familiares.

La localidad sufrió el año pasado el asesinato de un vecino, pendiente de juicio, a manos de otro residente de la localidad, vecino de la zona de los Cabezos, donde se ha producido este incidente. Pero el alcalde descartó cualquier conexión entre ambos episodios.