El hombre más longevo del mundo es español y tiene 113 años

El hombre más longevo del mundo tiene 113 años y es español. Y, pese a haber superado casi en tres lustros su centenario, Francisco Núñez Olivera ha celebrado su cumpleaños con brío vital, alegría en el rostro y "satisfecho" de su alma. Su hija Antonia, de 82 años, al ver con la energía que se ha levantando, le ha tenido que pedir que se lo tomara con tranquilidad. "El día va a ser largo", le ha advertido a su padre.

Y es que el extremeño tiene una tensión arterial perfecta y ni rastro de azúcar en la sangre. Por eso ha podido desayunar unas magdalenas y un yogur líquido. "Como cada día", ha manifestado su hija, para demostrar que no se saltaba ninguna dieta más acorde a su avanzadísima edad.

El más fuerte

Núñez ha manifestado estar "loco de contento por ser el hombre más fuerte del mundo entero". Después, ha salido a la puerta de su casa en Bienvenida, una vivienda encalada y de planta baja, muy típica de los pueblos del sur de Extremadura, para recibir a una comitiva integrada por un centenar de vecinos, representantes de la vida política y militar, ya que el anciano, el veterano de guerra con mayor edad de la historia de España, combatió en la Guerra del Rif.

El comandante jefe del Grupo de Zapadores de la Brigada Extremadura XI, Óscar Javier Nogués Santalo; el alcalde de Bienvenida, Antonio Carmona, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz, Leonor Nogales, han encabezado esta masiva felicitación popular. Todos ellos le han agradecido que haya puesto en el mapa del mundo esta pequeña localidad que con 2.300 habitantes tiene una treintena que sobrepasan los 90 años.

Un joven apuesto

"Estoy loquísimo, satisfecho de mi alma", ha aseverado Francisco, más conocido en el pueblo como "Marchena", gracias a una curiosa anécdota de su juventud. Cuando regresó del servicio militar y pocos días después de que hubiera actuado en este pueblo el famoso cantaor del mismo nombre, algunos vieron en él a "un apuesto joven" capaz de atraer la atención como el cantaor.

Marchena "está bien de salud" y "no tiene dolores ni enfermedades", ha dicho su hija, soltera y con la que comparte vivienda. La mujer vive para él y se ha convertido no solo en su cuidadora, sino también en su jefa de prensa para acortar las entrevistas y no cansarle. Aún tiene dos hermanos vivos, uno de 97 años, que reside en Asturias, y su hermana, de 93, que además es vecina de Bienvenida, donde viven sus dos hijas, porque perdió a dos varones.

Vivir sin estrés

El anciano paseaba hasta los 104 años por el pueblo, cerca del campo que cultivaba y del que se alimentaba en buena medida. El miércoles tenía el día lúcido, después de "un otoño muy tonto", según su hija, en el que ha pasado muchos días adormilado, pero sin resfriados. "Mi padre no se costipa", ha asegurado, orgullosa de tener el padre más viejo del mundo.

Núñez ha sido nombrado asimismo "hijo predilecto" del pueblo."Es un ejemplo de la calidad de vida" de esta localidad, pero también de "los cielos limpios, del campo, del trabajo sin estrés, de la vida tradicional", ha dicho el alcalde. Desde México, EEUU y numerosos países europeos le envían cartas pidiéndole una foto firmada como gesto de admiración hacia "un hombre que se ha convertido en un ejemplo de vida" a nivel mundial.