Un hombre mata a su mujer en presencia de sus tres hijos

Millones y millones destinados a observatorios y nichos de gente que vive del tema, anuncios para la prensa, cargos políticos.... en definitiva, toda una industria de apesebrados, pero el problema no cesa. Nadie quiere reconoicer que todo eso no sirve, que es solo lo que menciono, SU negocio. ¿Por qué no cambiar leyes para el culpable? ¿por qué no revisar lo que está ocurriendo en divorcios y separaciones?. Esto no se soluciona con observatorios y feminismo. Educación (en todos los aspectos porque los jóvenes de hoy dan verdadera lástima en humanidad) y leyes rígidas. He vivido casos cercanos