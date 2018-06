La impactante campaña para deconstruir el machismo en las calles

Conversaciones de whatsapp comparten espacio con el peso de los trabajados del hogar o los estereotipos de género. 'Deconstrucción' narra de forma visual el machismo del día a día mediante mensajes concisos e imágenes impactantes. Promovida por la Asociación Cultural OCTUBRE en Torrelavega (Cantabria), esta performance ha sido muy aplaudida en las redes sociales.

A través de un móvil gigante, vemos una pantalla de whatsapp. Varios jóvenes conversan sobre su última fiesta. "Follándonos a una entre cinco", celebran. Es el grupo de la Manada. En otra conversación privada, dos hombres hablan sobre la relación de uno de ellos con una mujer. "Las tías son así. Si te dice que no, en realidad quiere decir que sí", a lo que su amigo responde: "Vaya una calientapollas, no haber empezado". Dos mensajes habituales en las conversaciones de esta aplicación, expuestas como iceberg del machismo cotidiano que sufren las mujeres.

Hoy han puesto esto en mi ciudad y me parece importante. pic.twitter.com/1LIPr7fMeO — ✘Claudia✘ (@gottabeClau) 16 de junio de 2018

En otra imagen, un niño cuelga de su madre, que a la vez sostiene una lavadora, la plancha y diferentes elementos de la cocina. Se arrastra ante la carga que lleva sobre sus hombros. Esta escultura es la más simbólica para la performance, con la mujer como centro de todo el trabajo doméstico y los cuidados.

Brutal eh?? con los trabajos del hogar y los cuidados a cuestas!

Muchas gracias por vuestro compromiso y participación, una vez más, en las calles de Torrelavega.

Asociación Cultural Octubre pic.twitter.com/PLuqVP7Oz6 — gema (@veranoaz) 16 de junio de 2018

Alrededor, las calles hablan contra el machismo. "Esta comida está para calentarla", "tú no sabes lo que es currar", "ganas menos porque no te mereces más", "no sé para qué estudias tanto". Frases plasmadas en enormes carteles sobre el suelo que indican el camino hacia la estatua de la mujer ama de casa.

Los mensajes continúan. "Eres mi princesa, yo soy tu rey", "pago yo, faltaría más", "¿Estás con la regla? Estás insoportable", "Quién es y de qué lo conoces".

Hoy han puesto por toda mi ciudad (Torrelavega) esto y me parece súper importante y precioso así que quería compartirlo💜



(1) pic.twitter.com/JBrBKmJdM3 — Haneul♡ (@Jiminlaugh_) 16 de junio de 2018

Frases machistas que son maltrato. "En el fondo sé que te gusta", "no puedo controlarme", "a mí me duele más que a ti", "como se lo digas a alguien te enteras".

Ahora, en #Torrelavega

La Asociación Cultural Octubre deconstruye el machismo

(acá alguna de sus imágenes) pic.twitter.com/4CegvNggXJ — Ruth Ruiz Toraño (@RRTRPGGRL) 16 de junio de 2018Esta deconstrucción ha sido muy aplaudida en las redes sociales. La reflexión apenas ha estado unas horas expuesta en las calles de Torrelavega, pero mantiene su espíritu y debate a través de las redes sociales.