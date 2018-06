Incendiarias declaraciones de Celia Villalobos sobre La Manada

Celia Villalobos ha vuelto a protagonizar una bronca intervención en ‘Espejo Público’. Las redes sociales se han hecho eco del momento en el que la diputada del PP opinaba sobre el caso de la Manada, poniendo en duda el comportamiento de la víctima. Además, la política ha mantenido una tensa discusión con la periodista Elisa Beni que ha tenido que frenar Susanna Griso.

“Si una señora de 18 años, borracha como una cuba, te dice que sí, le tienes que decir: nena, vete a tu casa a quitarte la borrachera y luego hablamos. Porque tú eres un Guardia Civil y el otro es un militar”, comenzaba diciendo Villalobos, que afirmaba no estar de acuerdo con que los acusados fuesen considerados inocentes.

"Ahora se lleva el amor en manada, pero es en manada si tú quieres. En mi época también había camas de 3 y de 4, pero tú decías que sí o decías que no, y no me digas a mí que una chica de 18 años en los San Fermines, que no estaba haciendo ejercicios espirituales, pues pasan las cosas que pasan ", sentencia Villalobos.

Por otro lado, y dejando a un lado estas polémicas declaraciones, la del PP se enfrentaba a Elisa Beni después de que la periodista recordase los casos de corrupción entre los ministros de Aznar: "Parece que todos los que hemos sido ministros somos corruptos", afirmaba una Celia Villalobos ya exaltada. Entre gritos, Beni le recordaba a la política que había mencionado a su exmarido en la conversación: "Eso sí que es bajuno". “Tus relaciones privadas me traen sin cuidado”, se defendía la diputada.