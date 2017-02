Instagram permite compartir álbumes de 10 fotos y vídeos en un solo post

Desde este jueves, Instagram permitirá crear álbumes para compartir de forma simultánea, de una sola tacada, hasta 10 fotos y vídeos (de la misma manera que algunos anuncios publicitarios ya se muestran en la red social). La actualización está disponible para iOS yAndroid.

Ya no habrá que elegir la mejor foto o vídeo de una experiencia que se desea recordar. En el mismo post se podrán compartir hasta 10 multimedia. El usuario podrá elegir el orden de las imágines para narrar su "historia". Para ello, la aplicación ha dispuesto un pequeño panel de puntos que indican cuántas fotos y en qué orden están dispuestas las diapositivas.

Solo habrá que mantener pulsada la imagen para cambiar el orden, editarla o aplicarle un filtro. Eso sí, el formato solo podrá ser cuadrado, el de Instagram.

En la bandeja de entrada del perfil estos mensajes, que solo tienen un título, se identifican porque tienen un icono en la primera foto/vídeo, dando a entender que hay más por ver.

