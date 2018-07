Un jaguar mata a ocho animales tras escaparse de su habitat en un zoo de EEUU

Un jaguar que se había escapado este sábado de su espacio en el zoo Audubon de Nueva Orleans mató a otros ocho animales. El felino mató a cinco alpacas, un emú y dos zorros antes de ser capturado y sedado por los responsables del zoo. Ninguna persona resultó herida en el incidente y el zoo reabrió el domingo con normalidad.

Por el momento, no está claro cómo puedo el jaguar escapar de su espacio en el zoo. Responsables de la instalación explicaron que se había detectado que el techo del hábitat del felino estaba dañado. Se descarta, eso sí, que la causa fuera el error de uno de los guardas del zoo.

UPDATE: Our staff continue to mourn the loss of our animals. An investigation is underway and we will release information when available. Initial findings concluded keeper error was not a factor in this incident.

