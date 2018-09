James Rhodes estalla en Twitter: "Me cago en Dios y en la Iglesia"

El conocido pianista James Rhodes ha compartido una dura crítica en Twitter: “Me cago en Dios y en la Iglesia” tras conocer el caso del cura José Manuel Ramos Gordón.

El comentario, acompañado de un tuit de Jesús Cintora en el que el periodista comenta una noticia de El Faro de Vigo sobre el caso Ramos Gordón, ha sido claro y ha desatado infinidad de respuestas.

me cago en dios y en la iglesia https://t.co/fswAo7srD9 — James Rhodes (@JRhodesPianist) 18 de septiembre de 2018

El cura José Manuel Ramos Gordón está acusado de cometer abusos sexuales en el colegio Juan XIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre 1981 y 1984 y el Vaticano ha decidido suspenderlo de su ministerio y desterrarlo durante 10 años de la diócesis de Astorga, a la que pertenece el pueblo.

Tolerancia cero

Rhodes, conocido por su activismo contra los abusos sexuales tras haberlos sufrido él de niño, siempre ha tratado de utilizar su fama como altavoz para tratar de llevar más lejos el mensaje de toleranica cero al respecto.

No pasa inadvertido que el mensaje del pianista ha sido publicado tan solo unos días después de la detención de Willy Toledo por no haber acudido a declarar en dos ocasiones ante el juez por la denuncia interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos. Toledo supuestamente "violó los sentimientos religiosos" con un comentario publicado en Facebook en el que escribió: "Me cago en Dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María".

La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, que emitió la resolución sobre Ramos Gordón, reconoció que el cura es culpable de un delito grave de abusos sexuales a menores, y considera probados los hechos, que fueron denunciados por una de las víctimas en 2017, pero se produjeron hace más de 30 años.

A pesar de ello, como la denuncia fue tardía, los abusos ya han prescrito, pues el plazo máximo son 15 años desde que la víctima cumple 18 años. Una vez transcurrida una década de destierro, Ramos Gordón será libre de regresar a su diócesis para vivir en la casa sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa, según informó el lunes el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.