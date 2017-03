Un joven denuncia una agresión homófoba en Sants el pasado sábado

Un joven, Xavi Tallón, ha denunciado que sufrió una agresión homófoba el pasado sábado cerca de la fuente de Montjuïc, lo que supondría el segundo caso de este tipo este fin de semana después de que una pareja gay fuera golpeada cuando se acababa de dar un beso delante de una discoteca de Berga. Según relató el mismo en su blog, la víctima se encontraba con un grupo de personas en un lugar del distrito de Sants que no quiso revelar y se les podía identificar como homosexuales. A continuación, un hombre se le acercó llamándoles "maricones de mierda", mientras cuatro hombres escapaban. El presunto agresor lo arrinconó y le dio un puñetazo en la mandíbula, otro en la ceja, tres más en la boca y otros de "menor importancia" mientras les seguía insultando.

Tras la agresión, la víctima comenta que se dirigió a la plaza de Espanya para coger el bus nocturno y refugiarse en un lugar más seguro, ya que no disponía de batería en el móvil y no podía alertar a nadie. "Cuando estuve más tranquilo pude ir al hospital a hacerme las curas, ya que sangraba constantemente y era imposible detener la hemorragia sin material hospitalario. Me hicieron las curas pertinentes y un informe por si quería denunciar ", ha indicado.

El joven, que ha pedido que no se tergiverse su caso y ha denunciado que la homofobia se encuentra presente en muchos ámbitos de la sociedad, ha recibido numerosas muestras de apoyo en las redes sociales después de que hiciera público su caso.

La organización Crida LGBTI ha denunciado la agresión en su web.