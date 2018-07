La lección feminista a los anunciantes de productos de higiene para mujeres

Que la publicidad tira de emociones y sentimientos para anunciar cosas no es nuevo. Tampoco que los anuncios de higiene femenina tienen un aura de felicidad muchas veces ajeno a la realidad. Así lo ha querido denunciar la usuaria Nixarim en Twitter, que no solo ha hecho una crítica a diferentes anuncios de depilación, dietas o productos para la regla, sino que también ha hecho varias propuestas constructivas.

Para empezar, ha señalado la actitud de las mujeres en los productos para la regla. Mucho color, felicidad, piruetas, sangre azul... Un mundo maravilloso muy alejado de la realidad. Un clásico que parece no ver fin.

El tema de la depilación es un mundo aparte. Hay mil clases de productos para depilar, y muchas veces no son los más cómodos para una vida de velocidad y estrés. Desde luego la cera en casa parece algo pasado de moda, pero aquí es lo de menos. ¿Por qué las mujeres de estos anuncios se depilan piernas que no tienen un solo pelo? Un misterio.

Depilarse es un coñazo. Pierdes tiempo, si lo haces con cuchilla para ir más rápido puedes cortarte o provocar quistes. La cera duele de la hostia. El láser es CARO. Y desde luego no nos depilamos cuando no tenemos un puto pelo. pic.twitter.com/hUnNMTvR6v

Cuerpos normativos sometidos a dieta. Porque anunciando productos para adelgazar nunca hay mujeres que realmente necesiten adelgazar.

Cuando estás a dieta por culpa de la presión social no disfrutas.Cuando contamos las calorías de los envases de forma compulsiva es xq la obsesión x conseguir un cuerpo normativo ha eclipsado el disfrute de la comida.Y las mujeres cm cuerpos normativos no suelen ser las afectadas pic.twitter.com/0PARs3MrZM

Exactamente el mismo caso que la famosa 'Operación Bikini'.

Cuando haces "operación bikini" es porque tienes un problema de autoestima que hace que te veas fea en traje de baño. Es una forma más de atacar la autoestima de las mujeres. Y de nuevo una mujer con cuerpo normativo no va a hacer operación bikini porque no le hace puta falta. pic.twitter.com/4Hg7rQDJV0

Pero no todo está mal en la publicidad, y ya hay anuncios rompedores. Esta usuaria recomienda cambiar el foco de la felicidad durante la regla y hablar de la verdad: una lucha.

Y claro, poner pelo donde hay que depilar también puede ayudar.

Si queréis anunciar productos para la depilación, poned PELOS.

El vello femenino no es tabú. NO DEBE SERLO. No tiene nada de malo, no es antihigiénico, y TODAS los tenemos pic.twitter.com/tpYKMFR4HI