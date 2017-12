La lucha contra el cáncer infantil, 'El monstruo más cobarde'

"Yo me imagino que es un monstruo que lleva una máscara". "Muy feo, muy grande y muy fuerte. Yo le diría: ¡Vete de aquí, monstruo!". Son las voces de dos niños que luchan contra el cáncer que recoge un vídeo de la campaña #ParaLosValientes del Hospital Sant Joan de Déu, que busca recaudar fondos para crear el mayor centro de oncología pediátrica de Europa, el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. Pelean contra 'El monstruo más cobarde', título del cortometraje que ha dirigido el director Carlos Marqués-Marcet ('10.000 km' y 'Tierra firme') y que pretende dar un nuevo empuje a la campaña. El vídeo se proyectará durante el mes de enero en 90 salas de cine para sensibilizar sobre la necesidad de crear un gran centro sobre el cáncer infantil que permita avanzar en la lucha contra esta enfermedad.

En el corto, varios menores explican su lucha contra 'el monstruo más cobarde' y cómo ven la enfermedad que afecta a 250.000 niños en todo el mundo. "Yo le diría que se aparte de mí, que no le haga esto a tantos niños y que le voy a derrotar. No me da miedo". Y la valentía con la que lo afrontan. "Yo la intentaba traquilizar [a su madre], le decía: 'no pasa nada, estaremos bien'. Pero yo sé que a mis padres les duele más que yo tenga esto, a ellos".

FALTAN 16 MILLONES

Este jueves el Hospital Sant Joan de Déu informó que ha recaudado más de 14 millones de euros en nueve meses para la creación del Pediatric Cancer Center, una cifra que equivale prácticamente a la mitad de los 30 millones necesarios. Estos fondos permitirán que empiecen las obras para construir el centro de oncología durante el primer cuatrimestre del 2018. En la recaudación de estos fondos ha jugado un papel primordial la campaña #ParaLosValientes, que surgió en febrero con Leo Messi como cara visible, y que hacía un llamamiento a la sociedad civil para que contribuyera con donaciones de todo tipo a hacer realidad el nuevo centro oncológico.

EL MAYOR CENTRO DE ONCOLOGÍA INFANTIL DE EUROPA

El centro infantil de cáncer que se construirá en Barcelona tendrá capacidad para atender a 400 pacientes cada año, un 30 % más de los que se atienden en la actualidad en el Hospital Sant Joan de Déu, que es el que recibe más menores con esta enfermedad en España.

Las nuevas instalaciones estarán conectadas con el Hospital Sant Joan de Déu mediante una pasarela aérea y ocuparán una superficie de 5.137 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. En su interior habrá 40 habitaciones, ocho cámaras para trasplantes, 30 boxes para el hospital de día y 20 despachos para consultas externas, además de otros servicios no asistenciales.