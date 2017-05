Manel Navarro ya se esperaba quedar el último en Eurovisión tras el gallo

El cantante Manel Navarro ha señalado hoy que está "enfadado" consigo mismo por el "error" cometido durante su actuación en el festival de Eurovisión y ha revelado que "después del gallo, ya me esperaba un último puesto", si bien cree que esta situación no le afectará profesionalmente.

En declaraciones a la emisora RAC1, el representante de RTVE en Eurovisión ha considerado que el hecho de haber desafinado en el momento decisivo del festival fue una cuestión de "mala suerte", pues "no me había pasado nunca y el día más importante me pasó".

En cuanto al posterior mensaje que colgó en su cuenta de Twitter, en el que se veía a un gallo calzado con unas zapatillas deportivas, junto al mensaje: "Aunque se haya colado un invitado no deseado...", ha explicado que "no se podía esconder que había hecho un gallo y quería quitarle importancia y reírme del error".

En cuanto a la repercusión que este "error" pueda tener sobre su carrera, Navarro, de 21 años, ha indicado: "No creo que me afecte profesionalmente. Ahora, al principio, será complicado porque se está hablando mucho, pero dentro de unas semanas todo esto habrá bajado muchísimo. (Mi futuro) depende más de mí que de haber hecho un gallo en Eurovisión".

El cantante sabadellense asegura que cuando se encontraba en el escenario "no estaba nervioso, ni notaba la presión", por lo que no sabe qué le pudo pasar en ese momento: "No me había pasado en ningún ensayo ni me había pasado en la vida", asevera.

Pese a las bromas de que ha sido objeto, que han inundado las redes sociales, se toma el incidente con humor y comenta: "también entiendo que la gente se ría un poco".

"Quizás es verdad que la canción no gustó o no encajaba mucho. Pero después del gallo ya me esperaba un ultimo lugar", reconoce.

Pese a todo, Navarro se va "contento" de su paso por Eurovisión ya que "la experiencia me irá bien porque son tablas que he cogido y seguro que no volverá a pasar".