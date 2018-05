Un médico español 'ficha' por el Foreign Office para atajar el 'balconing'

El Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, ha fichado a un cirujano español para protagonizar una campaña para luchar contra la lacra del balconing en las islas Baleares. Cada verano jóvenes británicos acaban malheridos o fallecen por la locura de ponerse hasta las cejas de alcohol y pasar de balcón en balcón en los hoteles en los que se alojan. Juan José Segura Sampedro (Sevilla, 1985) y sus colegas de la unidad de traumatología del Hospital de Son Espases de Mallorca llevaron a cabo una encuesta sobre lesiones por balconing y descubrieron que el 61% de los casos eran británicos. La edad media de las víctimas, 24 años, en su mayoría hombres (97%)

The Times le ha dedicado un artículo al doctor Segura, que atiende de 10 a 15 malheridos por el balconing cada año. Algunos no mueren, pero sufren graves lesiones en la cabeza y en la columna vertebral. "Soy un cirujano de trauma, el que pone los puntos y trata de recomponerlos de nuevo", explica -en inglés- en el breve vídeo realizado por el Foreign Office. "Solo espero que no tengamos que vernos este verano", desea a los jóvenes turistas que estén pensando en alojarse en Magaluf, por ejemplo.

En la web gubernamental ya hay una alerta sobre el balconing, que describen que "son accidentes fatales" y "algunos mortales". También explican que su mayoría se producen "bajo la influencia del alcohol".

En el 2016, por ejemplo, el servicio de salud de las Islas Baleares facturó a los turistas 21,8 millones de euros durante el 2015 en concepto de balconing. Concretamente, el Hospital de Son Espases, donde trabaja el doctor Segura, se gastó 1,5 millones (la media por turista precipitado al vacío es de unos 32.000 euros).

ESTUDIO DEL FENÓMENO

Segura comenzó a estudiar el fenómeno del balconing en el 2015. Entonces "no existía literatura médica al respecto", ha declarado al Diario de Mallorca. Descubrió que afecta más a determinadas nacionalidades, sobre todo la británica, pero no podíamos hacer seguimiento de los pacientes porque tras recibir el alta simplemente regresaban a sus países", explica al rotativo.

Describimos el subgrupo que sufre este tipo de accidentes y por tanto sobre quien efectuar campañas de prevención (Varón, joven británico).

Describimos el principal factor de riesgo: El alcohol. Descartamos otra patología psiquiátrica de base. — Juan José Segura (@segurajuanj) 15 de mayo de 2018

Él y su equipo se pusieron en contacto con diferentes consulados y el británico fue el más receptivo. De ahí la campaña que ahora han puesto en marcha. "Nosotros y el Hospital de Son Espases siempre nos interesa realizar tareas de prevención y ellos están muy interesados en atajar el problema", sostiene. "El cónsul de Gran Bretaña en Barcelona, que viene con frecuencia a Mallorca, me propuso en una de las reuniones que mantuvimos rodar un vídeo para advertir a los jóvenes británicos sobre el riesgo del balconing", explica.

Por desgracia, sigue siendo necesaria la prevención de este tipo de accidentes derivados del consumo de alcohol. @DGTes realiza sus campañas para disminuir las muertes al volante y nosotros seguiremos haciendo lo propio para disminuir muertes y lesionados turistas en Baleares — Juan José Segura (@segurajuanj) 15 de mayo de 2018

"La historia típica es la de un joven de 19 o 20 años de edad que se está divirtiendo y bebiendo más de lo normal y, como consecuencia del consumo de alcohol, asume comportamientos de riesgo que en otras circunstancias rechazaría, como escalar desde un balcón", explica en otro vídeo. "No sólo arruinarás tus vacaciones, arruinarás tu vida", reza el lema.

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

El cirujano ha constatado que "en un 98% de los casos han ingerido importantes cantidades de alcohol y en uno de cada cuatro, además de la bebida, han consumido otros tóxicos como el cannabis y otras drogas".

"Vienen a Magaluf y parece ser un rito: beber y tomar riesgos", dice en el artículo de The Times. La misma publicación recuerda que el año pasado tres británicos de entre 16 y 30 años fueron asesinados en Mallorca, y 25 personas recibieron tratamiento hospitalario, aunque no todos cayeron de los balcones. También hubo una decena de casos de violación o agresión sexual.

Natalie Cormack, de 19 años, de West Kilbride, en North Ayrshire, murió el mesa pasado al caer de un sexto piso de un edificio de apartamentos de Magaluf, recoge The Times. La chica volvía de trabajar en un bar, no llevaba llaves e intentó entrar desde el apartamento de al lado de un amigo trepando por el balcón. Semanas antes, ella había escrito en Facebook que estaba viviendo el mejor momento de su vida.

CAMPAÑA 'TAKE YOUR PIC'

Los vídeos del doctor Segura forman parte de la campaña de seguridad pública del Gobierno británico Take Your Pic (Choose a #holidaywin and not a #holidayfail), que tiene como objetivo llegar a los jóvenes que piensan disfrutar de sus vaciones en el Mediterráneo. Hasta ahora, los vídeos llevan casi un millón de visualizaciones.