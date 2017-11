Miles de taxistas toman Madrid contra los vehículos de alquiler con conductor

Miles de taxistas procedentes de todo el país se han manifestado hoy en Madrid contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ofertados por plataformas como Uber y Cabify.

La protesta coincide con un paro de veinticuatro horas en España convocado por las asociaciones del sector Fedetaxi, la Asociación Caracol, Antaxi, Elite Taxi (FETE) y Plataforma TNT que, según sus estimaciones, ha secundado el 100 por ciento del colectivo.

La marcha ha estado presidida por pancartas en las que se podía leer "Por el cumplimiento de la ley" y "No a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sus multinacionales. Por el servicio público del taxi".

La manifestación ha comenzado pasadas las 11.00 horas en la plaza del Emperador Carlos V, junto a la estación de Atocha, y unas dos horas después ha finalizado en la plaza de Cánovas del Castillo, próxima al Congreso de los Diputados, encabezada por una treintena de taxis y seguida de miles de participantes a pie.

Los asistentes han portado banderas de distintas comunidades autónomas y carteles con lemas como "De la Serna dimisión", "El PP quiere destruir 100.000 puestos de trabajo", "No a la competencia desleal" o "Uber compra políticos en Europa".

Durante el recorrido, amenizado con música y marcado por el sonido de bocinas y petardos, han coreado consignas como "Rajoy, escucha, el taxi está en la lucha" o "El taxi unido jamás será vencido".

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi de España (Antaxi), Julio Sanz, ha explicado que el sector del taxi en España lleva más de siete años viviendo una situación de "inseguridad jurídica" derivada de "vacíos legales y malas legislaciones".

Sanz ha reclamado soluciones al Gobierno para devolver la estabilidad a más de 100.000 familias que dependen del taxi y ha exigido el cumplimiento de la legislación vigente, que contempla que por cada treinta licencias de taxi pueda coexistir una de VTC.

"Lo peor es que se avecinan miles de autorizaciones de VTC que van a parar a manos de dos o tres plataformas tecnológicas y que detrás de esas adjudicaciones hay transferencias multimillonarias", ha señalado Sanz.

A partir de hoy, los taxistas de Madrid "no vuelven a casa si no se llevan una medida urgente y contundente, ratificada por el Gobierno", ha subrayado el presidente de Antaxi, quien ha anunciado una huelga indefinida de los taxistas pertenecientes a esta organización si no logran una respuesta del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, también ha instado al Gobierno a poner los medios necesarios para que se cumpla la ley, al tiempo que se ha negado a hablar de huelgas indefinidas y ha abogado por la competencia, con el convencimiento el sector del taxi serán mejor que sus competidores.

Leal ha opinado que el nuevo real decreto que prepara el Ministerio de Fomento para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor y evitar el fraude "no va a impedir que haya especulación".

Los convocantes han entregado un escrito en el Congreso dirigido a los distintos grupos parlamentarios con un conjunto de propuestas para asegurar el equilibrio entre VTC y taxis.

Entre sus reivindicaciones reclaman que se cumpla la tasa de 1 VTC por cada 30 taxis; que no se permita la transmisión de autorizaciones de VTC; que las VTC se sometan a las mismas autorizaciones municipales que los taxis; o que se cree una web de control de todos los servicios contratados a nivel nacional para garantizar que se cumple en toda España la normativa.

También piden que sea obligatorio contratar un servicio de VTC como mínimo 2 horas antes para diferenciar este servicio de la inmediatez del taxi; o que se prohíba realizar servicios con origen fuera de su comunidad autónoma.

A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo se ha producido algún momento de tensión con los policías nacionales desplegados -había una decena de furgones de antidisturbios y vallas para evitar que los manifestantes subieran por la carrera de San Jerónimo hasta el Congreso de los Diputados-, aunque no ha habido incidentes y los taxistas han continuado en el lugar en ambiente festivo y reivindicativo.