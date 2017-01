Montserrat deja en manos de expertos el copago farmacéutico

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha asegurado en una entrevista en TVE que no se ha tomado ninguna decisión sobre los nuevos tramos del copago farmaceútico a los pensionistas. Es una cuestión que van a estudiar los expertos en un informe que “ni siquiera se ha empezado”, ha explicado después de achacar a otros grupos parlamentarios el origen de la idea.

“Como salió está cuestión en mi comparecencia parlamentaria, yo me mostré dispuesta a estudiarla”, ha añadido, tras asegurar que "en la agenda del Gobierno no está" ni "la reforma" ni "el incremento del copago farmaceútico".



Monserrat también ha precisado que incluso aunque se revisaran los tramos no quiere decir que se incrementaran. "Podría subir, bajar o quedar igual", ha añadido. Lo único garantizado es que los de renta más baja, los de 18.000 euros no pagarían más. Incluso a estos se les podría bajar, ha señalado.