Una mosca tira una ficha de dominó y frustra un récord mundial

Realmente tuvieron mala suerte. Una mosca ha impedido un récord mundial en la ciudad alemana de Nidda cerca de Francfort, con minifichas de dominó, informa Der Spiegel. El insecto se posó en una de las pequeñas fichas antes del inicio oficial del experimento y la derribó, provocando la temida caída en cadena, ha afirmado el organizador del evento, Patrick Sinner.

"La mosca provocó una reacción en cadena antes de tiempo, y ya no nos quedó tiempo para volver a colocar las fichas". "Estas fichas son del tamaño de la uña del dedo meñique", ha sostenido Sinner.

