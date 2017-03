Los Mossos detienen a uno de los agresores homófobos de Berga

Andy Aguilar, uno de los dos jóvenes que la madrugada de este domingo fueron agredidos en Berga después de besarse en público, ha explicado cómo ocurrieron los hechos, justo en un momento en el que la pareja decidió salir a fumar a las puertas de la discoteca La General. La víctima ha relatado en declaraciones recogidas por 8TV que decidió ir con su pareja a esa sala y que una vez salieron fuera se les acercó un joven, se puso a su lado y les dijo" “Chicos, ¿por qué hacéis esto?, que esto es de muy mala educación”. Según su relato, Aguilar le respondió: "Si te molesta vete, déjanos tranquilos” . El presunto agresor continuó: "¿Sabes que esto le puede dar asco a alguien?"

[AMPLIACIÓ] Andy Aguilar, una de les víctimes de l'agressió homòfoba a Berga, explica els fets a '8 al dia' en un vídeo pic.twitter.com/3Oyfo2nD2R — 8aldia (@8aldia) 12 de marzo de 2017

"Me giro, le digo 'si te da asco te das media vuelta y, te vas. Punto", cuenta la víctima. Acto seguido le dio un beso a su pareja y recibieron un puñetazo. "Entonces me volví, fui hacia él y le di otro puñetazo, recibí otro y partir de aquí no me acuerdo, sé que nos dieron una paliza a los dos. Lo que me hicieron a mi me lo explicaron porque perdí el conocimiento, supongo, no sé lo que pasó. Y a mi chico me acuerdo de volver a ser consciente delante de la policía, en la ambulancia, y ver a mi chico con la cara toda destrozada y destrozado", ha relatado este joven.

Los Mossos han detenido esta mañana a un joven de 19 años, al que previamente habían identificado, como presunto presunto participante en la agresión. Está previsto que vaya a declarar a lo largo de este lunes.

CONDENA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Berga (Barcelona), que estudia presentarse como acusación particular, ha emitido un comunicado en el que condena la agresión sufrida por dos jóvenes homosexuales cerca de un local de ocio de la localidad, unos hechos "intolerables y muy graves", según el consistorio. En opinión de la alcaldesa, Montse Venturós, se trata de un hecho aislado, "pero no lo son ciertas actitudes enquistadas en la sociedad". Y ha asegurado: "Haremos todo lo que esté en nuestra mano desde el punto de vista judicial".

El ayuntamiento recuerda que cuenta con un plan municipal contra la homofobia desde 2013 y se ha comprometido a usar sus herramientas, también legales, contra este tipo de ataques: "El Consistorio no permitirá que pueda quedar impune esta violenta expresión de odio hacia las personas LGTBI en nuestra ciudad".

"Hechos como este no deberían producirse. Algo falla a nivel social", añade, y se suma a las muestras de apoyo a las víctimas como la concentración de rechazo a la homofobia prevista para este lunes a las 19.00 horas en la plaza Sant Pere.