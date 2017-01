El móvil podría detectar el cáncer de piel

Hace años en una consulta para mi hija ya me propusieron un revisión que tenía y precio de 200 euros para ver las pecas por ordenador, y mi hija se dio cuenta dijo bueno ya lo pensamos y me dijo esto consiste en hacer fotos con una cámara de móvil y pasarlos al ordenador. Esto no se en que consistirá ,pero mi hija se hizo fotos de todas las pecas y cierto es que se ven muy bien.