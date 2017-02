Muere a los 76 años Al Jarreau

El cantante norteamericano Al Jarreau, as del 'crossover', ha fallecido en Los Ángeles a los 76 años de edad, días después de anunciar su retirada de los escenarios. El músico había sido hospitalizado por fatiga.

"Al Jarreau falleció este mañana a las 5.30 de la mañana hora de Los Ángeles. Estaba hospitalizado, acompañado de Ryan (hijo), Susan (esposa) y amigos y familia", ha explicado el mánager del cantante, Joe Gordon, en una nota de prensa.

La familia celebrará un oficio religioso en la intimidad y no organizarán ningún homenaje público tras su muerte.

El cantante triunfó en las listas de éxitos con su depurada técnica vocal y su visión diáfana del jazz, abierta al rhythm'n'blues, el funk y el pop ligero como desmostró en canciones como We're in this love together, Boogie down y Mornin'.

Al Jarreau nació en Milwaukee (Wisconsin) y su estilo único, aunque inspirado en figuras de la talla de Nat King Cole, le aupó rápidamente en el mundo del jazz hasta su consagración en Los Ángeles y sus inicios con la discográfica Warner Bros.

En 1977, Jarreau ganó el primero de sus siete premios Grammy por el álbum 'Look to the Rainbow'.