Muere agredida por su marido en una residencia de ancianos

Una mujer británica de 79 años falleció ayer en una residencia de ancianos de El Campello (Alicante), tras ser supuestamente agredida con un arma blanca por su marido, de 86 y la misma nacionalidad, que posteriormente se autolesionó. El suceso se produjo sobre las nueve de la mañana en la Residencia de la tercera edad Orpesa, en El Campello, donde ambos ancianos compartían habitación, según fuentes de la investigación. Tras supuestamente agredir a su mujer, el hombre se autolesionó, pero las heridas eran superficiales. Tras ser detenido fue trasladado a un centro sanitario para ser atendido.

Fuentes de la investigación han señalado a Efe que la principal hipótesis de lo ocurrido es que se trate de un caso de violencia machista. La Unidad de Violencia de Género de la Policía Local del ayuntamiento de El Campello no conocía antecedentes por maltrato en la pareja. La residencia donde vivía el matrimonio comunicó al ayuntamiento que tampoco tenía constancia de «ningún episodio» de este tipo.

POLÍTICOS UNIDOS / Fuentes del Ministerio del Interior expresaron su condena enérgica del caso y resaltaron el trabajo del Gobierno con todos los medios a su disposición para luchar contra este tipo de delitos. desde Interior se pidió que no se use el pacto de Estado como «arma arrojadiza» y se hizo un llamamiento a los partidos para trabajar «con lealtad» y no politizar esta materia.

En alusión al PSOE, emplazó a este partido «a no manosear algo que es vital, como es el pacto de Estado·, una herramienta fundamental en la lucha contra la violencia de género, porque este acuerdo está por encima de la lucha partidista.

Estas afirmaciones llegaron después de que el PSOE condenara este último asesinato machista y pidiera «alcanzar cuanto antes el pacto de Estado» para «poner en marcha todos los recursos necesarios y acabar con la violencia de género».

El Gobierno valenciano también mostró su condena por el asesinato machista de la mujer y ha convocado para hoy, a las 12.00 horas, frente al Palacio de la Generalitat, una concentración de repulsa por el crimen, que se suma al minuto de silencio convocado por el ayuntamiento de El Campello. El presidente valenciano Ximo Puig aseguró que la sociedad tiene «una tarea enorme para acabar con el terrorismo machista». De confirmarse, sería la undécima víctima de este año 2017. Casi uno de cada seis asesinatos en España en 2016 fue un crimen machista.