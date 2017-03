Muere al cantante Tommy Page

El cantante y compositor Tommy Page, conocido sobre todo por su éxito 'I'll Be Your Everything' fue hallado muerto el pasado viernes, según informa 'The Hollywood Reporter'. Las causas de su defunción aún no se han hecho públicas aunque todo apunta a unposible suicidio. Page tenía 46 años y tres hijos.

El reconocimiento internacional le llegó en la década de los 90 con el 'single' 'I'll Be Your Everything', canción que alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y que escribió junto a Jordan Knight y Danny Wood, miembros de la banda New Kids On The Block.

John Amato: "Todos estamos de luto por la pérdida de nuestro amigo y colega Tommy Page". "Era un alma magnética y un verdadero artista, nuestros pensamientos están con su familia".

Page empezó su carrera en la discográfica Sire Records, grabó nueve álbumes de estudio y fue ejecutivo de ejecutivo de Warner Bros Records, donde contribuyó a lanzar las carreras de Michael Bublé, Alanis Morissette, Josh Groban y Green Day. En la actualidad era vicepresidente de la sociedad musical Voice.