Muere un hombre atacado por cinco perros de raza peligrosa en una finca de Alicante

Y la responsabilidad de la Administración, por permitir tener perros de raza peligrosa y no inspeccionar, 5 perros no pasan desapercibidos en una pequeña población, hoy he visto en una terraza de un bar un perro de raza peligrosa sin el obligatorio bozal (yo sé que es obligatorio y no tengo porqué saberlo, pero el dueño del animal parece que no lo sabe o si lo sabe no cumple, pero nadie dice nada, y la polícia local no parece que haga mucho, luego ocurren cosas que no son accidentes pues la ley es clara.