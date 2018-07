Muere un niña somalí de 10 años por una mutilación genital

Una niña de 10 años de edad del centro de Somalia ha muerto tras someterse a la mutilación genital femenina (MFF), lo que ha provocado llamadas de activistas para criminalizar la práctica condenada internacionalmente en un país con las tasas más altas del mundo de mutilaciones. Según la ONU, el 98% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas al ritual en este país. La niña fue llevada por su madre a un circuncidador tradicional el 14 de julio. El procedimiento la dejó sangrando y murió en el hospital debido a una hemorragia dos días después. «Se sospecha que el circuncisor cortó una vena importante en el curso de la operación», dijo Hawa Aden Mohamed, directora del Centro de Educación para la Paz y el Desarrollo Galkayo, un grupo local de derechos de la mujer.

«La mujer que realizó la operación no ha sido arrestada, pero incluso si lo fuera, no hay ninguna ley que garantice que sea castigada por el acto. Este es solo uno entre muchos casos que ocurren a diario en Somalia». Se estima que 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido mutilación genital femenina, que generalmente implica la extirpación parcial o total de los genitales femeninos y puede causar una serie de problemas de salud graves. El antiguo ritual, practicado en al menos 27 países africanos y en partes de Asia y Medio Oriente, generalmente lo llevan a cabo los cortadores tradicionales, a menudo utilizando hojas o cuchillos no esterilizados. Los expertos en salud dicen que la MGF puede causar complicaciones fatales en el parto más adelante en la vida.