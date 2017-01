NavidadSinCocaCola, la lucha de las 'espartanas' se viraliza en las redes

Las 'espartanas' de Coca-Cola, como se conoce a las mujeres, madres y hermanas de los trabajadores de la planta de la multinacional en Fuenlabrada (Madrid) siguen en lucha. Acostumbradas a manifestarse en las calles ahora lo hacen también en las redes, en donde han convertido en viral el vídeo que lleva por lema 'Madrid no fabrica, Madrid no consume', y de 'hashtag',#NavidadSinCocaCola.

En poco más de un minuto, e imitando el 'leitmotiv' de un famoso espot de hace unos años de la misma marca de refrescos, las 'espartanas' denuncian que la empresa "no respeta ni a sus trabajadores, ni a sus familias, ni a sus hijos, ni respeta nuestros derechos ni las sentencias judiciales". Y como en la capital española ya no se produce la soda llaman a los consumidores a no consumir sus botellas estos días. Las mismas botellas que anuncia en televisión un señor orondo vestido de rojo y con barba blanca.

TRES AÑOS EN LUCHA

Las familias denuncian la modificación de las condiciones de empleo, a pesar de la sentencia del Tribunal Suprempo que hace un año anuló el despido forzoso de 236 empleados e instó a restituir el empleo en las mismas condiciones que antes del ERE. El conflicto laboral en esa planta madrileña dura ya tres años.

En tan solo 10 días han visto el anuncio de las 'espartanas' más de 350.000 personas. En él se suceden distintas imágenes de botellas de cristal, de latas y cajas del refresco con frases sobreescritas como estas:

"Para los que afrontan estas fiestas sin saber qué será de su trabajo en enero

Para los que piden que se cumplan las sentencias judiciales

Para los que reciben amenazas si alzan la voz

Para las que llevan meses con la nómina vacía

Para las que no nos callamos

Para las que resistimos

Para los que luchamos por nuestros derechos y los de todos

En estas fechas la publicidad nos va a recordar que Coca-cola es la felicidad

Pero en Fuenlabrada, Coca-cola no respeta ni a sus trabajadores, ni a sus familias, ni a sus hijos

Ni respeta nuestros derechos, ni las sentencias

Las espartanas llevamos tres años luchando, porque si Madrid no fabrica, Madrid no consume

¡Las espartanas de Coca-cola os desean una Feliz Navidad!"

LA VERSIÓN DE LA EMPRESA

Fuentes de Coca-Cola European Partners, por su parte, aseguran que la empresa "cumple escrupulosamente la legislación", y que el centro de Fuenlabrada, convertido en un centro logístico, reúne todas las condiciones para trabajar.



Las mismas fuentes aseguran que la compañía ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el ERE y que la Audiencia Nacional, en un auto posterior, declaró que la incorporación de los trabajadores se hizo debidamente. El próximo 18 de enero está previsto que el Supremo falle sobre el último auto de la Audiencia Nacional sobre este conflicto laboral.

APOYO DE ÉVOLE E IGLESIAS

El mensaje de las 'espartanas' ha calado en las redes, donde distintas personalidades se han hecho eco del vídeo de estas mujeres luchadoras:

La única lucha que se pierde es la que se abandona.

Eso lo tienen muy claro en @cocacolaenlucha.

Pedazo de anuncio: https://t.co/V44diKirAh — Jordi Évole (@jordievole) 1 de enero de 2017

CocaCola te decía "Destapa la felicidad". @cocacolaenlucha te destapa la realidad. 1' de enorme dignidad y decencia:https://t.co/ipEzNHYmx6 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 de enero de 2017

Las trabajadoras de Coca-Cola mantienen su digna y necesaria lucha desde hace tres años. Y lo cuentan muy bien: https://t.co/yht9Cft9KE — Alberto Garzón (@agarzon) 1 de enero de 2017

Gran vídeo de las mujeres de @cocacolaenlucha silenciado aquí y emitido en medios franceses https://t.co/PlkWjJRwrC . feliz y justo 2017 — Joan Herrera (@herrerajoan) 1 de enero de 2017