Un niño de 9 años se suicida tras sufrir acoso por decir en el cole que era gay

La noticia ha causado un terremoto en los medios de comunicación y redes sociales de Estados Unidos, y más si cabe en plena efervescencia del #MeQueer, una iniciativa global que está sirviendo para denunciar casos de homofobia. Jamel Myles, un niño de 9 años residente en Denver, se suicidó este lunes en su casa después de vivir un infierno en el colegio tras haber dicho que era gay. Así lo ha confirmado su madre a la prensa: el 'bullying', el acoso de los compañeros de clase, ha provocado que Jamel se quitara la vida.

Jamel empezó la semana pasada cuarto curso de primaria en la escuela Joe Shoemaker y en pocos días le amargaron la existencia de tal manera por declararse homosexual que el pequeño decidió matarse. "Mi hija mayor me contó que los niños le decían que se suicidara", ha explicado la madre del niño, Leia Pierce, según ha relatado un periodista de 'The New York Times' en Twitter. Comprensiblemente compungida, la madre ha lamentado que el pequeño no acudiera a ella (solo recurrió a su hermana mayor) para explicarle el suplicio por el que estaba pasando y ha comentado que este verano ya comunicó a la familia su condición sexual.

Meet 9 y.o. #JamelMyles. This summer he came out to his mom as gay. Then, he went back to school, 4th grd. The bullying came quickly. His mom said, “My son told my oldest daughter the kids at school told him to kill himself.” On the 4th day he did just that. I’m so sick of this! pic.twitter.com/ivhYf9qK3j