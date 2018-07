Los niños de la cueva de Tailandia, a salvo | Última hora del rescate en directo

Las operaciones para el rescate de los 12 niños y un joven de 25 años atrapados en una cueva de Tailandia han empezado ante el riesgo de que las lluvias del monzón sellen la gruta. Aquí te contamos las últimas noticias del salvamento en directo.

16:50

Las autoridades de Tailandia precisan ahora que son cuatro los niños de la cueva de Tailandia que ya han sido rescatados. El resto del grupo de 12 menores y un joven se encuentra en una zona segura de la gruta.

El portavoz oficial de los equipos de rescate no ha querido dar detalles sobre el estado de salud de los rescatados ni sus nombres o edad.



16:33

Según la BBC, la misión de rescate está programada para reanudarse a las 8 AM hora local (3.00 hora de la España peninsular). Ahora son la nueve de la noche.

El rescate ha concluido por la noche y se reanudará en 10-20 horas porque "hemos usado todo el oxígeno", según Narongsak, quien dijo que los niños más sanos fueron lo que salieron primero, informa la BBC.

"Para ejecutar la siguiente operación necesitaremos entre 10 y 20 horas, pero no más de 20. Pero tenemos que evaluar todos los factores.

"Los tanques de aire deben volver a colocarse en su lugar", agregó, y señaló que el progreso de hoy fue un "gran éxito".

Dijo que 13 buceadores extranjeros y cinco tailandeses participaban en el rescate y que dos submarinistas acompañarían a cada niño a medida que se extraían gradualmente.



16:16

Los rescatadores necesitarán cerca de 10 horas más para prepararse para la próxima operación, según acaba de informar el jefe de la operación de salvamento.



16:12

Cuatro de los niños rescatados han llegado al hospital de Chiang Rai, procedentes de la cueva.



15:48

Uno de los niños rescatados de la cueva está siendo monitorizado por los médicos. El resto parece estar en buenas condiciones.



15:42

Todos los niños de la cueva de Tailandia están ya a salvo. Los seis que quedaban y el entrenador se encuentran en la cámara 3 de la gruta, considerada zona segura.



15:40

A varios de los chicos se los han llevado en helicóptero.

15:35

El rescate de los niños de la cueva de Tailandia se está desarrollando mucho más rápidamente de lo previsto.

15:35

Los seis niños que quedaban y su entranador ya están en la cámara 3. Es decir, ya se encuentran a salvo. Su salida no debería demorarse mucho.

15:12

Los equipos de rescate ya han sacado a seis niños de la cueva. Quedan otros seis y su entrenador.

14:39

El rescate está yendo más rápido de lo que se pensaba. Al contrario de lo que se indicó en un principio, los rescatadores han sacado de la cueva primero a los niños que estaban más débiles, dejando a los más fuertes para el final.

14:38

En este momento, cuatro de los niños ya están fuera de la cueva. Otros dos han alcanzado la cámara tres, lo que supone que ya se encuentran a salvo. Es decir, de los 12 menores atrapados, la mitad ya están fuera de peligro.

14:31

Una vez salvado el primer grupo de chicos, los equipos de rescate han señalado que el drenaje de la cueva, que ha hecho bajar mucho el nivel del agua, ha permitido que numerosos tramos puedan caminarse. Eso ha provocado que los chicos hayan podido recorrer el camino mucho más rápido de lo previsto.

14:21

Ya son cuatro los niños que han salido de la cueva, según informan las autoridades tailandesas.

14:11

Este es el momento en que la ambulancia que transporta a los dos chicos arranca hacia el hospital.

14:05

Confirmado. Los dos primeros niños ya han salido de la cueva, según las autoridades.

13:38

En esa tercera cámara, hay un equipo médico, que tratará a los menores y les preparará para afrontar el último tramo del túnel.

13:35

Esos dos menores han cubierto ya la parte más difícil, con lo que se da por hecho que están a salvo.

13:28

Primeras buenas noticias, aunque aún no han sido confirmadas oficialmente. Periodistas tailandeses informan que al menos dos de los chicos han llegado ya a la cámara 3, con lo que ya habrían cubierto la mayor parte de la distancia.

13:23

Primera información oficial sobre el estado del rescate. El gobernador de la provincia, Narongsak Osottanakorn, ha informado que 10 de los buceadores se han dirigido a la cámara en que están los niños y que tres van a hacer labores de apoyo.

Debido a la complejidad de la cueva y a la dificultad del rescate, aún no se sabe cuánto se tardará en sacar a los chicos.

12:49

Este es el 'buddy diving' o 'buceo amigo', el método que se va a emplear para sacar a los niños.

12:47

Por el momento, las autoridades de Tailandia no dan ninguna información sobre en qué punto está el rescate de los niños de la cueva.

12:16

"Es una guerra contra el agua". Así definen las autoridades la operación de rescate que debe permitir sacar de la cueva a los 12 menores y a su profesor. Fuera, está lloviendo con fuerza.

11:59

Las autoridades tienen dos planes para cuando salgan los niños, dependiendo de su condición física y del tiempo. Si se encuentran en buena condición física, serán trasladados en coche hasta el hospital más cercano, situado a 60 kilómetros.

Si alguno se encuentra en mal estado de salud, se le trasladará en helicóptero.



11:56

El primer grupo de niños ya habría empezado el camino hacia la salida de la cueva, según informa 'The Guardian'.



11:04

Cada niño irá acompañado por dos buceadores en su salida de la cueva.



11:03

El diario 'Bangkok Post' ha explicado que los niños de la cueva de Tailandia van a ser divididos en cuatro grupos. El primero lo formarán cuatro menores. El segundo, el tercero y el cuarto serán de tres personas. El entrenador irá en el último.

10:48

El tubo ser introduciría en la cueva y los menores irían avanzando por su interior.



10:47

Por si el rescate con buceadores no tuviera éxito, las autoridades tienen un plan B. Consiste en un gran tubo llena de oxígeno donde se introducirían los niños y por donde se les sacaría. La idea la propuso Elon Musk, de Tesla, que se comprometió a enviar un equipo a la zona, aunque hasta el momento no se tiene noticia de su llegada. El dispositivo que se ve en este tuit ha sido fabricado por los tailandeses.

Not Space-X. But a Thai version of ⁦@elonmusk⁩ idea of an air-filled tube for trapped boys to get out, being tested near #Thamluangcave pic.twitter.com/udsKAdHLgY