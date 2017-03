El obispo de Canarias, más triste por la virgen 'drag' ganadora del Carnaval que por el accidente de Spanair

El obispo de Canarias, Francisco Cases, ha asegurado este martes que la victoria en la Gala Drag Queen de la Drag Sethlas ha sido el día más triste que ha pasado en Canarias desde que ostenta el cargo, al que llegó en 2006, por encima del accidente del avión de Spanair, el siniestro del JK5022, en el que murieron 154 personas , la mayoría de Gran Canaria. Drag Sethlas se proclamó nuevo Drag Queen de Las Palmas con un número transgresor, por sus referencias religiosas a la Virgen y a la crucifixión de Cristo.

En un comunicado en el que lamenta la "frivolidad blasfema" de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se pregunta si todo vale y no hay límites a la libertad de expresión con manifestaciones que ofenden a muchas personas, Cases ha reconocido que hasta este lunes cuando le preguntaban por su momento más triste al frente del Obispado siempre decía el de la fecha de la tragedia del JK5022, pero que "a partir de hoy diré que estoy viviendo ahora el día más triste de mi estancia en Canarias".

INDIGNACIÓN

Por su parte, la Asociación de Víctimas de Spanair ha expresado este martes su indignación por la alusión que ha hecho a ellas el obispo de Canarias y a través de un comunicado de contestación su presidenta, Pilar Vera, subraya que es evidente que el obispo puede haber "olvidado" lo que supuso aquella tragedia.

"¿No podía usted citarnos en todas las ocasiones que ha tenido la oportunidad de hacerlo y no precisamente con un hecho que le ha producido más tristeza que la muerte y destrucción no solo de 154 personas, sino de sus familias?", se pregunta Pilar Vera.

'LIKE A PRAYER', DE MADONNA

El ganador de la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Borja Casillas, "Drag Sethlas", ha manifestado este martes que "buscaba polémica y lo he conseguido". Drag Sethlas se proclamó nuevo Drag Queen con un número transgresor que encendió al público del certamen en su 20 aniversario y que no dejó indiferente a nadie, por sus referencias religiosas a la Virgen y a la crucifixión de Cristo. Llegó literalmente como una virgen, vestido como una imagen de María y a ritmo de 'Like a prayer' de Madonna.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), defendió que esta fiesta es "transgresión" y "libertad" y que en su ciudad también representa "la tolerancia".