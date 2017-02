Pablo Ráez, ante una nueva recaída: "No me rindo, sigo y seguiré luchando"

“He estado más ausente estos días, ya que estoy centrando en mí la poca energía que tengo para superar esta etapa, que está resultando difícil, pero no imposible”. Pablo Ráez justificaba así hace unos días su ausencia en las redes sociales a consecuencia de algunascomplicaciones registradas tras el segundo trasplante de médula al que fue sometido. Su entorno familiar ha confirmado que el joven malagueño que ha hecho viral su lucha contra la leucemia se encuentra en casa y trata de sobreponerse a estos nuevos baches.

Primero fue una “especie de bronquitis”, y ahora una infección de boca que le han impedido incluso hablar. Fruto todo ello del tratamiento de quimioterapia al que se le está sometiendo, y que ha provocado que tenga las defensas al mínimo. Pero, apunta su familia, ya parece que empieza a recuperarse. Y aunque la nueva sesión de quimio le deja “cansado”, el joven no pierde fuerzas. “Admito que es un momento duro, dan ganas de tirar la toalla, de dejar de sufrir, de descansar de una vez... pero no me rindo, sigo y seguiré luchando, día tras día hasta que llegue mi día, sea mañana o en 70 años”.

CÉLULAS DEL DONANTE

Acostumbrado a narrar el día a día de su enfermedad en las redesdesde que le fue diagnosticada, el propio Pablo explicó en Instagram la situación actual hace unos días: en los análisis para evaluar el efecto de la quimioterapia comprobaron que seguían siendo mayoría suscélulas debilitadas. “Resulta que cuando voy a mis revisiones al hospital en las analíticas estudian un dato que se llama quimerismo. Éste mide el porcentaje de células que hay mías (buenas o malas) y del donante, y en el resultado de esta prueba pues sale que hay más células mías que del donante, un 80% de células mías y un 20% del donante, y a estas alturas del trasplante debería ser como mínimo al revés”, indicó. La consecuencia es que “sigo teniendo anemia, las plaquetas muy bajas, las defensas muy bajas y no produzco por mí mismo”.

Por este motivo, los médicos han decidido someter al joven de Marbella a una nueva sesión de quimioterapia conocida como hipometilante, un poco más suave que la inicial y que, eso sí, “va pinchada en el brazo o en la pierna y es subcutánea”. Según adelantó, en breve se someterá a una nueva sesión y le harán una nueva punción en la médula para evaluar los resultados. “Si se ve que funciona para impulsar la médula seguiremos así, en caso contrario tendré que hacerme una infusión de linfocitos (una especia de tercer trasplante) de la americana (mi donante), para ayudar a la medula a que coja fuerza y se agarre bien por decirlo así y empiece a funcionar correctamente”.

Pese a los obstáculos, la fortaleza que le ha convertido en un emblema de la lucha contra el cáncer y la leucemia no le abandona. “¡Seguimos en el camino y cargado de fuerza!”, insiste, mandando un mensaje de solidaridad a todos aquellos que están pasando por lo mismo. “Ánimo a todas las personas que estéis en una dura batalla, ánimo a los que hayáis perdido a un ser querido, todo pasará y todo llegará”, señala con valentía. “La muerte forma parte de la vida por lo que no hay que temerla sino amarla”. Por eso, manda siempre un mensaje positivo a sus miles de seguidores. “Disfrutemos cada día, que es único, de verdad, empiezo a valorar las cosas de una manera increíble, y de verdad que la vida sabe mejor así. Amad todo lo que forme parte de la vida, disfrutad de todo lo que forme parte de la vida, no os arrepentiréis”.

Donaciones en aumento

El ejemplo de Ráez y sus continuas llamadas a la donación han tenido su efecto gracias a la viralidad de sus comentarios en redes sociales. Convertido en todo un fenómeno mediático, desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga explicaban a finales de enero que la repercusión de Ráez ha hecho de Málaga la provincia donde se ha producido un mayor aumento de las donaciones de médula, concretamente un 1.300%. Así, los responsables médicos se congratulaban del efecto que ha tenido, tanto en Andalucía como en otras comunidades, a la hora de “sensibilizar a una importante masa de ciudadanos sobre la importancia de la donación de médula ósea.

En concreto, el Plan Nacional de Donantes de Médula Ósea, impulsado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes, marcó como objetivo anual para Andalucía llegar a los 4.473 donantes, cuando se ha conseguido un total de 33.951 donaciones, según los datos recogidos por Europa Press.

Según esta información, Andalucía ha sido la comunidad autónoma de España que, en valores absolutos, más ha crecido durante el 2016 en número de donantes nuevos de médula ósea, sumando un total de 72.766 donantes a fecha del 15 de diciembre, incluyendo Ceuta y Melilla. Le siguen Catalunya (42.277) y Madrid (27.907).