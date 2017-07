Paint no morirá (del todo)

Nostálgicos del mundo, alegraos. Paint no ha muerto. Paint no desaparece de Windows. Al menos, no del todo. Microsoft acaba de anunciar que su viejo programa de dibujo -que lleva incluyendo en todos sus equipos y sistemas desde la primera versión de Windows 1.0 en 1985, hasta el actual Windows 10- seguirá con vida: se podrá de forma gratuita en la Windows Store.





En un comunicado en el blog oficial insisten en que el Paint 3D será el sucesor del Paint, y será la aplicación predeterminada en las nuevas versiones de Windows.

Tras el revuelo causado por la noticia de la desaparición de Paint, los de Redmond han escrito: "Hoy hemos visto una increíble avalancha de apoyo y nostalgia alrededor de MS Paint", dicen desde Microsoft en la nota. "Si hay algo que hemos aprendido, es que después de 32 años MS Paint tiene muchos fans. Ha sido increíble ver tanto amor por nuestra vieja y fiel aplicación.