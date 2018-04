Una pareja se gasta 4.000 euros en una cena y se niega a pagarla

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La estafa es vender vino a ese precio, ningún vino que se pueda beber vale ese dineral, sólo botellas muy antiguas para coleccionistas que de ninguna manera se va a abrir; el vino está vivo, y como todo lo vivo, muere; en el caso del vino su esperanza de vida está en alrededor de los 50 años, pero su punto óptimo lo alcanza muchísimo antes, a partir de ese punto no mejora, antes empeora. Y no digo que me parezca bien lo que ha hecho la pareja, hay que ser muy tonto para pedirse un vino así.