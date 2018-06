El pedido de Telepizza que hace reír a miles de personas

Domingo a mediodía. Calor. Pocas ganas de cocinar, y mucho aburrimiento. Se te ocurre pedir una pizza para no moverte del sofá, y ya de paso le das a la creatividad. "Me apetecería que la pizza viniera con un dibujo en la caja", te dices. Y pruebas.

Esto hizo el tuitero @Garrabutartulo, que no se le ocurrió otra cosa que pedir que le dibujaran una oveja con un sombrero. "Por favor", dijo educadamente. La sorpresa es que le hicieron caso.

El @telepizza_es de Valladolid me alegró el día. Tenéis un artista trabajando allí. pic.twitter.com/ro5sQPRfGB — Garrabutártulo (@Garrabutartulo) 24 de junio de 2018

No es la primera vez que una pizza viene con regalo en forma de dibujo. Algunos tuiteros lo recordaron.

A nostras nos dibujó @telepizza_es una foquita y nunca llegó a ser famosa la pobre. pic.twitter.com/teq94HNZg9 — ELI (@ElisaMonzon23) 24 de junio de 2018

Para artista el pizzero de Ontinyent 😀 pic.twitter.com/kmdqhoF3Y3 — Dani Zafra (@7DaniZafra) 25 de junio de 2018

Pero Twitter, además de reírse, no tardó en cuestionarle si realmente había pasado así o la había dibujado él posteriormente. Para empezar, tuvo que dar explicaciones. "El pedido lo hice a la hora de la siesta, supongo que a esa hora no tendrían mucho trabajo. La mayoría de las veces no dibujan nada y no pasa nada".

Trabajo con ovejas y le estaba diciendo a mi compañera que en el telepizza de mi pueblo a veces me hacían dibujos en la caja si no tenían mucho lío. Me dijo que no se lo creía y le dije que por la tarde iba a pedir una oveja con un sombrero. — Garrabutártulo (@Garrabutartulo) 24 de junio de 2018

Y las críticas por este trato a los trabajadores no tardaron en llegar.

¿te crees que el trabajador es tú mono de feria? — ni dios, ni patria, ni rey, ni amo 🏴🚩 (@DejadnosVIVIR) 24 de junio de 2018

No sé yo si eso es muy higiénico, la verdad. — ⎝⎝⎝Paz⎠⎠⎠ 🇪🇸 (@Sigil0sa_) 24 de junio de 2018

"Ya he trabajado de cara al público y he hecho más de lo que estaba obligado cuando me apetecía. La pizza la pedí a la hora de la siesta, y si hubiesen estado ocupados no se habrían esmerado con el dibujo", aclara. "¿Qué problema va a tener? Lo divertido del dibujo demuestra que el trabajador se lo ha tomado bastante mejor que tú", le responde.