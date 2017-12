La polémica campaña de Burger King o cómo hacer 'fake news' en publicidad

Objetivo cumplido. Los responsables de márketing de Burger King están encantados con el ruido que ha generado en las redes el anuncio de su nuevo servicio de comida a domicilio que este lunes se publicó en la contra del diario gratuito 20 minutos y en la página de Facebook española de la cadena de fast food. En teoría, una oferta de trabajo en la que se pedían unos requisitos sobradamente exagerados para sus nuevos repartidores: "Estudios superiores o similares, conocimientos de Literatura, Matemáticas, Historia, Geografía, Política...", "habilidades lúdicas como destreza en videojuegos" o "aptitudes musicales y de canto".

Unos requerimientos a todas luces exagerados para llevar hamburguesas a domicilio, pero que encajaba, lamentablemente, con muchas ofertas de trabajo reales que circulan hoy en día en el precario mercado laboral. De ahí que muchos indignados no hayan llegado hasta el final del panfleto, donde, con letra muy pequeña, se advierte de que "esta oferta de empleo pertenece a la campaña Play for the Whopper".

Ah, que era una broma.

Para entonces, la 'fake news' publicitaria ya se había convertido en trending topic, y hasta personalidades como Íñigo Errejón había criticado en Twitter el anuncio (y, de paso, los sueldos poco "dignos" de la franquicia estadounidense:

Estos son los requisitos del Burger King para ser repartidor. No sabía que se podía cantar o jugar a videojuegos mientras conduces. Lo que sí sé es que podrían empezar ellos por pagar salarios dignos. pic.twitter.com/kDC4IaEY3E — Íñigo Errejón (@ierrejon) 11 de diciembre de 2017

Tras saberse que se trataba de una campaña-broma-ruidosa publicitaria, el diputado de Podemos volvió a la carga denunciando que el tema no era grave porque "forme parte de una campaña publicitaria, sino porque ocurre de facto. Tanto a nivel curricular como salarial".

No es importante porque forme parte de una campaña publicitaria, sino porque ocurre de facto. Tanto a nivel curricular como salarial. pic.twitter.com/omfjYWUpJ0 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 11 de diciembre de 2017

Otros usuarios han criticado el anuncio y la "explotación laboral" :

Hola @BurgerKing ¿Y después de cumplir todos estos requisitos cuánto pagáis? ¡porque si es menos de 2000€ os podéis ir a tomar por el culo pero, eso sí, de lo forma muy guay eh! #ExplotaciónSXXI pic.twitter.com/NcQAkMxIV5 — J.A. MARTÍN ACOSTA (@7Josean7) 11 de diciembre de 2017

A burger king le parece divertida la situacion laboral de los jovenes. Ante esto no nos callamos.

No nos callaremos.#SlaverKing pic.twitter.com/wEKRDL0FTQ — Marea Joven Chiclana (@MareaJovenChi) 11 de diciembre de 2017

REPROBACIÓN DE CCOO

Y hasta CCOO censuró este lunes por la noche el anuncio y le pidió a la franquicia que cesara en su "burla a la precariedad que impera en el reparto a domicilio". Según el sindicato pedían requisitos más propios de "un casting para un talent show".

Para CCOO de Madrid es "absolutamente deplorable que, en una situación de precariedad laboral y unas condiciones de trabajo con sueldos de miseria, donde más de dos millones de licenciados y graduados se han tenido que ir al extranjero exiliados en busca de un trabajo mejor, aparezcan este tipo de ofertas de trabajo que bien podrían estar ligadas a un casting para un talent show".

BROMAS

La campaña también ha dado pie a infinidad de bromas:

Aquí un empleado de Burger King apuntando tu pedido de menu whopper, coca cola y alitas barbacoa pic.twitter.com/klVdcRWVRu — ferny the beholder (@fernyElSpameao) 11 de diciembre de 2017

Con mi nivel de inglés jamás podré llegar a ser repartidor del Burger King, pero por lo menos puedo llegar a ser presidente del gobierno. — Dios (@Sr_Dios) 11 de diciembre de 2017

Ojalá una oferta de empleo del Burger King cuyos requisitos sean:

- Ser capaz de recitar de memoria pasajes del Necronomicón.

- Saber realizar rituales satánicos.

- Haber invocado a Satán al menos un par de veces.

- Y por último, ser capaz de reírse con un capítulo de Gym Tony. — Chucki (@chuckiclampy) 11 de diciembre de 2017

-Hola, vengo a la entrevista de repartidor del Burger King.

- Despeje las incógnitas: pic.twitter.com/0p2ycG1F4j — Roncero Cola (@Bart_Simplon) 11 de diciembre de 2017

LA INOCENTADA DE HACE UN AÑO

Hace tan solo un año, por estas fechas, Burger King ya probó con otra 'fake new', cuando se adelantó al Día de los Inocentes (28 de diciembre) para lanzar el bulo de que quería cambiar su nombre en España.

Burger King había anunciado que castellanizaba su nombre para generar una mayor proximidad entre la marca y los consumidores y, de esta forma, el nombre de la cadena pasaba a ser Burguer King (con una "u" más), lo que resultó ser una noticia falsa.

La campaña de este año tendrá un nuevo capítulo mañana, miércoles, según ha anunciado la misma compañía.