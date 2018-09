La política migratoria evidencia tensiones en el seno de la UE

La presidencia austríaca de la UE acogió ayer en Viena una conferencia ministerial con representantes europeos y africanos sobre política migratoria, que una vez más demostró las profundas divisiones que existen en el seno de los 28 sobre este delicado tema. Durante uno de los debates a puerta cerrada se produjo un duro choque verbal entre el ministro de Exteriores de Luxemburgo, el socialdemócrata Jean Asselborn, y el ministro del Interior italiano, el ultranacionalista Matteo Salvini. El italiano criticó que su colega luxemburgués hubiera dicho que Europa necesita inmigrantes ante el envejecimiento de su población. Afirmó que él prefería trabajar para que los jóvenes italianos y europeas vuelvan a tener hijos en lugar de tener «esclavos africanos» y «recoger a lo mejor de la juventud africana para reemplazar a los jóvenes europeos».

«Cuide su dinero para ayudar a darle de comer a sus hijos», le espetó el ministro luxemburgués tras recordarle que en su país viven muchos italianos que llegaron allí por razones económicas.Salvini le respondió diciendo en tono jocoso que mientras Luxemburgo quiere más inmigrantes él prefiere «ayudar a los italianos a hacer más hijos». Ante ese ataque verbal, Asselborn se sacó frustrado los auriculares para la traducción simultánea y dijo: «y una mierda». La escena fue grabada por un colaborador de Salvini, quien la publicó en su página de Facebook, en una práctica inédita en este tipo de reuniones a puerta cerrada. Este encontronazo fue ejemplar para la falta de entendimiento entre los socios comunitarios para enfrentar la migración.

El anfitrión, el ministro austríaco, Herbert Kickl, criticó al comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, por haber descartado ya como «imposible» que países africanos acojan las llamadas «plataformas de desembarque» para retener migrantes antes de llegar a Europa. «No me parece inteligente que uno de los más importantes portavoces de Europa diga ese tipo de cosas, ya que los responsables en África podrían entender «que no hace falta que asuman sus responsabilidades». Salvini, anunció que no piensa firmar un acuerdo bilateral migratorio con Alemania, si ese país no tiene «buena voluntad» y le ayuda a cambiar la operación marítima europea Sofía y la normativa de Dublín, que establece que un refugiado debe pedir asilo únicamente en el país donde primero accede a la UE, mientras que la operación Sofía tiene como objetivo neutralizar las rutas marítimas de los traficantes de personas en el Mediterráneo.

Pese a la tensión, Avramópulos habló de un «buen encuentro» y destacó la importancia de este tipo contactos con responsables africanos. La cita «ha aclarado todos los aspectos para encontrar soluciones comunes», aseguró el comisario europeo, quien insistió en tratar a los países africanos como «socios» para enfrentar la migración, un tema «que seguirá por muchas décadas más». Además de responsables de Interior de la UE, estuvieron en Viena representantes de países africanos, como Marruecos, Libia. Argelia, Túnez, Egipto, Chad y Níger.