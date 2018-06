Prenda, el líder de La manada, es el primero en regresar a su casa

Que en un presunto delito común haya habido una intervención mediática de este tipo me parece que es para echarse a temblar. Que asociaciones sociales, muchos periodistas e incluso políticos, utilicen la excusa de un delito común para reivindicar un recorte de libertad de derechos básicos, como la presunción de inocencia, me parece inadmisible en un estado democrático. El llamado "sentimietno del Pueblo", bautizado así por un tal Adolf Hitler, para justificar lichamientos de judíos en las calles alemanas es lo que se ha reivindicado en España con este caso para desacreditar las sentencias judiciales y la independencia del Poder Judicial. Así como una violación no puede quedar sin castigo, tampoco se puede argumentar que cualquier mujer que denuncie a un hombre de un delito tan grave tenga absoluta credibilidad sin aportar pruebas que lo corroboren. Todos tenemos madre y muchos tenemos hijos varones, siempre habrá delitos y lo que la democracia garantiza es un jucio lo más justo posible y nos gusten o no las sentencias, es lo más parecido a hacer justicia que se conoce.