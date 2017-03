El primer hotel temático dedicado a la cerveza

Brewdog, una empresa escocesa especializada en cerveza artesana, ha iniciado una campaña de micromecenzgo para financiar la construcción de un hotel muy especial en Columbus, Ohio. Y es las 50 habitaciones del establecimiento, bautizado Doghouse Hotel & Brewery, contarán con un minibar, un grifo de cerveza y neveras en la ducha que asegurarán el suministro (casi) ilimitado de la cerveza de la casa.

La marca agradece las aportaciones de sus mecenas con diferentes recompensas. Así, los mecenas que aporten unos 60 euros verán su nombre grabado en la barra y, por tanto, pasarán a la historia del establecimiento como cofundadores del bar. Los que aporten unos 200 euros podrán además asistir a la inauguración.

