Primer paso de técnicas holográficas para leer la mente

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La película de Blade Runner está inspirada en una novela de Philip K. Dick que Ridley Scott adaptó y simplificó, pero no es una obra original del director ni este se imaginó nada del argumento que se menciona para ilustrar la noticia. En la obra "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?" los replicantes son reconocidos mediante un test que les delata porque supuestamente no pueden tener emociones, aunque dicho test no tiene una fiabilidad al 100%. Recomiendo la lectura del relato en cuestión, publicado a finales de la decada de los sesenta.